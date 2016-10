Coronel Wolney Dias vai comandar PM e Carlos Leba chefiará a Civil

18/10/2016 às 11:05h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Dias já comandou o 12° BPM (Foto/Divulgação)





Após tomar posse no Palácio Guanabara, o novo secretário de Estado de Segurança Pública, Roberto Sá, anunciou o coronel Wolney Dias Ferreira como o novo comandante geral da Polícia Militar e o delegado Carlos Augusto Neto Leba como o novo chefe da Polícia Civil. Em reunião com o atual comandante da corporação, coronel Edison Duarte, e com o atual chefe da Civil, Fernando Veloso, o secretário agradeceu à dedicação pelos serviços prestados.

O novo comandante da PM tem 55 anos é casado e pai de três filhos. Entre as várias funções desempenhadas ao longo da carreira, o oficial foi corregedor interno da PM; comandou vários batalhões, entre eles o 12ºBPM (Niterói), e atualmente estava na reserva. “Desejo a ele sucesso nesta jornada, em especial pelo momento desafiador para todos nós”, afirmou o secretário.

Pela manhã, durante o discurso de posse, o novo secretário de segurança afirmou que vai manter a política das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), principal projeto de seu antecessor, José Mariano Beltrame.

Já o novo chefe da polícia civil, atualmente ocupava o cargo de delegado titular da 1ª Departamento de Polícia de Área. No entanto, Leba já coordenou Projetos Especiais, a Polícia Técnico-Científica, foi diretor da Academia de Polícia Sylvio Terra e chefiou a Divisão Antissequestro. Em 2002, o delegado ocupou o cargo de Subsecretário de Planejamento e Integração Operacional na Secretaria de Estado de Segurança.

O novo chefe ingressou na Polícia Civil como detetive, em 1987. Em 1997, ele foi empossado como delegado.