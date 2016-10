‘Revoltado’ é baleado durante confronto com PMs no Pacheco

17/10/2016 às 11:10h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Com Revoltado, PMs encontraram uma pistola calibre 380

Por Marcela Freitas

Um homem foi baleado, na madrugada de ontem, durante confronto com policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), na Estrada do Pacheco, no bairro de mesmo nome, em São Gonçalo. PMs realizavam patrulhamento de rotina quando tiveram a atenção voltada para um táxi, de cor amarela, com quatro ocupantes. Os militares deram ordem de parar, mas o motorista não obedeceu.

Os agentes então iniciaram perseguição até que dois dos suspeitos saíram do veículo. Um deles atirou em direção a viatura. No confronto, Izaías da Silva Vieira, o Revoltado, de 18 anos, acabou baleado. O outro suspeito conseguiu fugir, deixando cair um carregador de pistola. Com Izaías, os policiais apreenderam uma pistola calibre 380. Ferido, ele foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde permanece internado em estado grave. O caso foi registrado na 74ªDP (Alcântara).

Na delegacia, o taxista, de 39 anos, contou aos policiais que os passageiros embarcaram no veículo na RJ-106, altura do Arsenal, e mandaram que ele seguisse até o Anaia, onde estava acontecendo um baile funk. Ele disse ainda que, logo que recebeu ordem para parar, tentou estacionar, mas um dos bandidos mandou que ele seguisse em frente. O taxista prestou depoimento e foi liberado.