Traficante obriga moradores do Jardim Catarina a retirarem câmeras de suas casas

17/10/2016 às 11:00h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Divulgação Moradores vivem sob as regras impostas pelos traficantes que atuam no bairro Foto: Divulgação

Por Marcela Freitas

Dois dias após serem flagrados por uma câmera circulando fortemente armados pela Avenida Albino Imparato, principal via do Jardim Catarina, traficantes que atuam na comunidade teriam ordenado a retirada de todos os dispositivos de segurança da área externa das casas e comércios do bairro. A polícia também apura a informação de que moradores teriam sido expulsos de suas residências após a divulgação das imagens, nas redes sociais, do bonde liderado pelo traficante Schumaker Antonácio do Rosário, 32.

Na manhã de ontem, OSG percorreu ruas do bairro e pôde perceber que a lei do silêncio impera na região. No local onde as imagens foram gravadas ninguém quis falar sobre o caso. Comerciantes comentaram que estão muito assustados com a ousadia dos traficantes que circulam dia e noite, fazendo uma espécie de ronda na região.

“Estamos assustados com o que vem acontecendo aqui. Temos muito medo de sofrer represálias desses bandidos. Eles estão em todo o lugar”, comentou um comerciante, que solicitou que sua identificação fosse preservada. Outros moradores contaram que está não é a única ordem dos criminosos, que estariam colocando barricadas em vias de grande circulação e ordenando que motoristas baixem os vidros e liguem o aleta de seus carros. No dia 26 de julho, OSG publicou uma reportagem falando sobre a interdição das ruas pelos traficantes. Somente no primeiro semestre desse ano, o Disque-Denúncia recebeu 165 informações sobre barricadas instaladas por criminosos naquela região.

“Estamos vivendo sitiados. Há bloqueios nas ruas 36 , 37 , 38 ,39 ,40 , 41 ,42 com as ruas transversais Marcos da Costa, Cardeal Alvares , Cristiano Filgueiras, Olegário Nascimento. Além dos obstáculos, precisamos conviver com a presença de bandidos armados em cada esquina”, disse um morador. “Os traficantes parecem não temer a polícia. Hoje um bandido entrou na barbearia sem camisa e com pistola na cintura como se fosse o dono do local. Isso na rua principal do bairro”, emendou indignado outro morador.