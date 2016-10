Perseguição termina com um jovem preso

16/10/2016 às 14:39h Enviado por: Leticia Lopes

Por Marcela Freitas

Uma perseguição de policiais do 12ºBPM (Niterói) a suspeitos de assaltos terminou com um homem preso, em Rio do Ouro, na noite de sexta-feira. Os PMs contaram que estavam no Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Várzea das Moças quando foram informados que dois homens numa moto Titan vermelha estavam praticando assaltos em série na região. Os agentes conseguiram localizar os suspeitos e iniciaram a perseguição, que terminou na entrada da Favela da Linha, em Rio do Ouro. Um dos bandidos conseguiu fugir. Já Carlos Alberto Guimarães, de 29 anos, morador do Jardim Catarina, acabou sendo capturado. Com ele, os policiais apreenderam dois celulares, que posteriormente foram entregues às vítimas na 74ªDP (Alcântara).

Outro caso - No Laranjal, Claudecyr Paulo Alves, 18, foi flagrado por PMs com um rádio transmissor na Rua Uruaná. Ele também foi levado para a 74ªDP.