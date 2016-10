Um morto e sete presos em ‘caçada’ ao Bonde do Salgueiro

15/10/2016 às 16:25h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Jhonatan e Márcio acabaram presos durante a megaoperação. (Foto/Sandro Nascimento) Foto: PMs fizeram buscas por bandidos que aparecem nas imagens (Foto/Sandro Nascimento) Foto: Marlon foi flagrado com drogas por PMs do Batalhão de Choque (Foto/Sandro Nascimento) Foto: Agentes contaram que Renan (foto) estava com uma pistola (Foto/Sandro Nascimento)

Por Thuany Dossares

Após a divulgação de um vídeo nas redes sociais em que traficantes do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, aparecem fortemente armados fazendo ronda pelas ruas do conjunto de favelas, o Comando de Operações Especiais (COE) da PM realizou uma megaoperação na comunidade para tentar capturar os criminosos. Um homem morreu durante o confronto e outros sete acabaram presos.



A ação, que começou por volta das 6h, contou com 100 agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e outros 30 do Batalhão de Operações Especiais (Bope), além do apoio do Grupamento Aeromóvel (Gam). Os PMs contaram que foram recebidos a tiros pelo bandidos já na entrada do conjunto de favelas. No confronto, um jovem identificado como Renan Cavalcante Fagundes, o Renan Boquinha - apontado pela polícia como chefe do tráfico no Morro do Abacatão, no Boa Vista - acabou sendo baleado. Ele ainda foi socorrido pelos PMs e levado para o Pronto Socorro São Gonçalo, no Zé Garoto, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda durante a operação, os policiais capturaram Jhonatan Marcos Luiz, de 18 anos, Márcio Vinícius Souza da Silva, 19, e Marlon Brandon da Silva Amorim, 22, além de outros quatro homens, cujos nomes não foram divulgados. Com o grupo, foram apreendidas uma pistola, uma réplica de fuzil AK-47, 267 cápsulas de cocaína e 128 trouxinhas de maconha.

Os presos e o material foram lavados para a central de flagrantes da 73ªDP (Neves).