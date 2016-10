Tentou fugir a nado, mas acabou ‘morrendo na praia’

15/10/2016 às 16:22h Enviado por: Leticia Lopes

Por Thuany Dossares

Apontado pela polícia como o segundo homem na hierarquia do tráfico do Morro do Cavalão, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói, Daniel Camilo, o Togo, de 34 anos, foi preso, no final da tarde de quinta-feira, durante uma ação cinematográfica de militares do 12ºBPM (Niterói), que terminou com uma perseguição em plena Baía de Guanabara.

PMs informaram que foram até a comunidade para realizar uma operação contra o tráfico quando foram recebidos a tiros pelos criminosos. Após o confronto, os policiais flagraram Togo abandonando uma motocicleta e correndo em direção a um beco. Para tentar escapar da prisão, o criminoso ainda se jogou no mar da Praia de Icaraí e tentou fugir a nado. Os agentes, então, utilizaram um jet ski e conseguiram capturar o acusado. Ele foi encaminhado para a central de flagrantes da 77ªDP (Icaraí).