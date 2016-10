COE faz operação no Complexo do Salgueiro

14/10/2016 às 12:12h Enviado por: Leticia Lopes

O Comando de Operações Especiais da Polícia Militar (COE) fez hoje uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, para poder coibir as ações de traficantes na região. Andando armados. Durante a operação, houve troca de tiros. Três suspeitos foram presos e um foi morto. Uma réplica do fuzil AK-47 e uma pistola 9 mm foram apreendidas, além de maconha e cocaína. Nenhum policial se feriu.





Em vídeos circulando pela web, traficantes armados aparecem fazendo rondas em ruas do Complexo, do Jardim Catarina, Trindade e Luiz Caçador. Em uma das imagens, os criminosos gritam que estão "à caça de policiais". O delegado da 72ª DP (Mutuá), Mário Lamblet, disse que já está fazendo a identificação dos traficantes para solicitar as prisões.