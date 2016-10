Ação integrada de segurança vai reforçar policiamento em Niterói

14/10/2016 às 11:05h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Durante reunião, foram discutidas políticas públicas de segurança implementadas no município (Foto/Divulgação)

Por Thiago Soares

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, reuniu-se ontem com representantes das polícias Civil, Militar, Federal, Assembleia Legislativa, Câmara dos Vereadores, em mais um encontro do Gabinete de Gestão Integrada Municipal.

Durante a reunião, o chefe do executivo municipal anunciou que vai solicitar à Câmara para pagar em novembro o bônus trimestral a policiais civis e militares que cumprirem as metas de segurança estabelecidas pela Secretaria de Segurança. Informou ainda que, na semana que vem, começa a funcionar a Cidade da Ordem Pública Marcus Jardim.

Outra medida será a futura expansão do plano integrado de segurança que está sendo realizado atualmente Icaraí, Santa Rosa e Jardim Icaraí para a Região Oceânica e para os bairros do Fonseca e do Barreto. A ação conta com a participação da PM, da Guarda Municipal e da Polícia Civil. A Prefeitura também vai iniciar a reforma da 79ªDP (Jurujuba). O prefeito afirmou que vai marcar uma audiência com o novo secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, para pedir reforços policiais para o 12ºBPM e vai solicitar o retorno do policiamento a cavalo em São Francisco, também na Zona Sul.

O comandante do 12º BPM, coronel Fernando Salema, destacou a integração promovida pela Prefeitura. “É muito bom reunir as forças de segurança, seja na esfera federal, municipal e estadual”, disse. Titular da Divisão de Homicídios Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, o delegado Fábio Barucke também elogiou a integração das forças policiais. “Enaltecemos a iniciativa da Prefeitura de promover a integração das autoridades. É sempre importante estar discutindo segurança pública ainda mais em um ambiente fraterno. O caminho é esse. Com essa integração, vamos conseguir vencer essa luta diária. Essa parceria certamente trará bons resultados”, declarou.