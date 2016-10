12/10/2016 às 11:30h Enviado por: Kimberly Mello

Baleados ao tentar assaltar delegado da PF em Niterói

>> Segundo a polícia, Vinícius foi baleado quando pegava os pertences das vítimas. Já Fabiano tentou atropelar o casal e acabou atingido por um disparo na cabeça

Dois homens foram baleados ao tentar assaltar um delegado da Polícia Federal (PF), na noite de segunda-feira, em São Francisco, Zona Sul de Niterói.

De acordo com a polícia, o agente - que é lotado em Macaé, no Norte Fluminense - caminhava com a esposa pela Rua Aimorés, quando foi surpreendido por ocupantes de um Linea preto, placa KWX-5690, por volta das 23h30. Um dos ocupantes do carro, identificado como Vinícius Soares Teixeira, de 21 anos, desceu armado com revólver calibre 32 e abordou o casal, exigindo celulares e outros pertences. Enquanto o criminoso pegava os objetos da mulher, o delegado federal reagiu a tiros. Vinícius acabou baleado no pescoço e nos braços. Ele ainda tentou correr, mas caiu na Rua General Rondon. Ao ver o cúmplice ferido, Fabiano Lacerda dos Reis, 18, tentou atropelar o casal, mas acabou baleado na cabeça.

A dupla foi socorrida por bombeiros e encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. Segundo médicos da unidade, Vinícius apresenta quadro de saúde estável. Já o estado de Fabiano é considerado grave.

Ainda de acordo com a polícia, os criminosos haviam roubado o Linea momentos antes, na esquina entre as ruas Lopes Trovão e Roberto Silveira, em Icaraí. Em seguida, eles seguiram até um posto de gasolina, em São Francisco, para abastecer e saíram sem pagar. A dupla ainda tentou assaltar o frentista do estabelecimento, que conseguiu fugir.

O caso foi registrado na central de flagrantes da 77ªDP (Icaraí). Na delegacia, o dono do veículo roubado reconheceu tanto Fabiano quanto Vinícius como os autores do crime.