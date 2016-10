Megaoperação contra o tráfico na Rainha da Sucara

12/10/2016 às 11:00h Enviado por: Kimberly Mello

Megaoperação contra o tráfico

Ação da polícia e do Ministério Público culmina com prisão de ‘chefão’ da Rainha da Sucata

>> os policiais prenderam o criminoso em uma das casas da comunidade da Rainha da Sucata

Uma grande operação realizada ontem por equipes do Ministério Público, conjuntamente com policiais civis e militares, nas cidades de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, culminou com a prisão do homem acusado de ser um dos ‘chefões’ da venda de drogas na Favela Rainha da Sucata, no segundo município.

Procurado pela justiça por porte ilegal de armas e tráfico de drogas, o acusado, identificado como Kild, foi localizado em uma casa no bairro Vinhateiro, em São Padro. O criminoso foi encontrado após denúncias anônimas. Além de equipes do Grupo de Apoio aos Promotores (GAP) do MP, participaram da ação policiais da 126ª DP (Cabo Frio) e do 25º BPM (Cabo Frio).

Após a prisão, os agentes seguiram para a Rainha da Sucata, onde encontraram uma pistola calibre 45 e uma carabina na casa da mãe do suspeito, que funcionava como esconderijo de armas.

Segundo a PM, Kild tentou fugir, mais acabou detido. O caso foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio) onde permanece preso.

Outra operação – Em outra ação realizada por policiais do 25ºBPM e da 126ªDP com finalidade de cumprir três mandatos de prisão por homicídio, um homem foi preso. Acusado de um triplo homicídio ocorrido no dia 15 de agosto deste ano na Travessa Lizandro Meira, Tangará em Cabo Frio. Ele foi capturado na manhã de ontem, na Estrada do Guiriri no município.