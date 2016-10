Adolescente é morto e outro baleado em operação na Comunidade de Niterói

11/10/2016 às 14:53h Enviado por: Thiago Soares

Uma operação de policiais da Ocupação Cavalão, do 12ºBPM (Niterói), na Comunidade da Galinha, no Cantagalo, Niterói, terminou com um adolescente morto e outro baleado. Na ação, uma arma foi apreendida, além de grande quantidade de drogas.





Os militares chegaram à comunidade por volta das 15h e foram recebidos a tiros. Após intenso tiroteio, um adolescente, de 16 anos, foi encontrado morto na Rua Frei Orlando. Na parte alta da comunidade, outro menor, da mesma idade, foi baleado. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca.





Com a dupla, a polícia arrecadou uma pistola, 198 gramas de maconha, 15 gramas de cocaína e um rádio de comunicação.





Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) foram até o local e periciaram o corpo da vítima.





O material foi levado para a DH, onde o caso foi registrado.