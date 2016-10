Acusado de matar PM se entrega à Polícia

11/10/2016 às 11:10h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Roterdan teria sido morto por Advan na Favela da Lodial (Foto/Sandro Nascimento)

Por Thuany Dossares

Após ser preso sob acusação de ser um dos responsáveis pela morte do subtenente da PM Roterdan Jayme Baptista, e sair da delegacia pela porta da frente por causa da lei que impede o cumprimento de mandados de prisão durante o período eleitoral, Advan Novas Bento, o Coringa, de 25 anos, se entregou à Polícia.

Acompanhado de seu advogado, o suspeito se apresentou na sede da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, na manhã de ontem. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária por homicídio, expedido pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo. “Realizamos algumas diligências para tentar capturá-lo, mas foram frustradas. Durante o período eleitoral, ele veio conduzido para cá pela PM, mas a legislação não permitia que cumpríssemos o mandado”, comentou o delegado Allan Duarte Os agentes informaram que chegaram a Coringa, que nega envolvimento no crime, através de um trabalho de inteligência. “Hoje ele trouxe testemunhas para tentar mostrar que não foi o atirador. Ainda iremos realizar outras diligências, ouvir outras testemunhas e chamar os PMs que estavam na ocorrência para fazer o auto de reconhecimento dele. Vamos dar continuidade às investigações e identificar os outros criminosos que participaram do crime”, explicou.

O subtenente Roterdan foi morto durante confronto com PMs na Favela da Lodial, no Boaçu, no dia 23 de agosto desse ano.