Menor apreendido com carro roubado

10/10/2016 às 21:09h Enviado por: Renata Sena

Após perseguição, o jovem acabou baleado Foto: Julio Diniz

Um adolescente, de 17 anos, foi baleado e apreendido com carro roubado e simulacro de pistola, no início da noite desta segunda-feira, no Sacramento, em São Gonçalo. O jovem foi localizado depois de uma longa perseguição pelas ruas do município, que terminou depois que os acusados colidiram num veículo, onde uma grávida estava sendo socorrida.

De acordo com agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), dois jovens fugiram de uma blitz, que estava sendo realizada na RJ-104, altura de Vista Alegre. “Ao perceber que eles fugiram, uma viatura nossa iniciou a perseguição que se prolongou até a praça do Sacramento, onde eles bateram numa Uno, que levava uma mulher grávida ao médico”, explicou um sargento, acrescentando que somente um tiro foi disparado pelos policiais. “O único tiro feriu os dois acusados”, concluiu.

Ao colidir o veículo, o motorista conseguiu fugir. O adolescente, que foi surpreendido com um simulacro de pistola, estava ferido no pescoço e foi socorrido para o Hospital Alberto Torres (Heat), onde foi atendido e liberado. O carro, segundo policiais havia sido roubado minutos antes da perseguição. A mulher grávida foi encaminhada ao Heat, mas passa bem. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).