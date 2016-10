Confronto termina com um morto e um ferido no Santo Cristo

10/10/2016 às 13:04h Enviado por: Thiago Soares

Uma operação de policiais do Grupamento de Ações Táticas (Gat) do 12ºBPM (Niterói), realizada na manhã de hoje, na Comunidade Santo Cristo, no Fonseca, em Niterói, terminou com um adolescente morto e outro baleado.





Segundo informações dos militares, logo na entrada da comunidade, eles foram recebidos a tiros por um grupo de cinco traficantes. Após o confronto, um jovem de 17 anos foi localizado morto. Mais à frente, outro adolescente, de 16 anos, foi encontrado ferido. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Azevedo lima (Heal).





Com o primeiro rapaz, a polícia apreendeu uma pistola e um rádio transmissor. O material foi levado para a 78ªDP (Fonseca), onde o caso foi registrado.