Rapazes são detidos com drogas por PMs na Comunidade da Ciclovia

10/10/2016 às 12:07h Enviado por: Thuany Dossares

Dois deles ficaram presos por tráfico de drogas e associação ao tráfico e o terceiro foi liberado Foto: Divulgação

Por: Thuany Dossares

Um rapaz foi preso e um menor acabou apreendido com drogas por policiais do 12ºBPM (Niterói), na tarde de ontem, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói.

Militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) contaram que foram até a Comunidade da Ciclovia para realizar uma operação de rotina para combater o tráfico de entorpecentes.

De acordo com os agentes, um grupo de criminosos correu ao perceber a aproximação da viatura. Durante a fuga, Carlos Eduardo da Costa Pereira, 19, o Guiguinho, e um adolescente de 17 anos tentaram se esconder no interior de uma casa na Rua 31, mas foram encontrados pelos PMs. Com a dupla, os policiais apreenderam 90 cápsulas de cocaína e 88 trouxinhas de maconha.

Na ação, os militares ainda levaram um homem, que estava em atitude suspeita, para averiguação. Todos foram encaminhados para a central de flagrantes da 77ª DP (Icaraí), onde o caso foi registrado. Carlos Eduardo foi autuado por tráfico de drogas e associação ao tráfico e o adolescente irá responder por fato análogo aos mesmos crimes. Na delegacia, ainda foi constatado que contra o menor havia um mandado de busca e apreensão em aberto. Já o terceiro suspeito foi liberado após ter sua ficha criminal averiguada e nada constar contra ele.