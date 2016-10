Menor é apreendido com drogas em Vila Cortes

10/10/2016 às 13:50h Enviado por: Redação

Foto: Divulgação

Por: Thuany Dossares

Após troca de tiros entre policiais do 35ºBPM (Itaboraí) e criminosos de uma comunidade no bairro Vila Cortes, em Tanguá, um adolescente foi apreendido com drogas na noite de sábado.

Os militares informaram que foram até a localidade, conhecida como Casinhas, para verificar uma denúncia a respeito de um ponto de venda de drogas, e acabaram recebidos a tiros por cerca de cinco homens armados. Após o confronto, os PMs encontraram um menor de 16 anos na Rua Prefeito João Batista Cáffaro com cinco sacolés de cocaína e 27 trouxinhas de maconha.

De acordo com os agentes, após ser pego, o adolescente os levou até uma casa, na Rua 24, em Ampliação, onde foram apreendidas outras 80 trouxinhas de maconha.

O rapaz foi encaminhado para a 71ªDP (Itaboraí).

Maricá – Bruno Santos Florêncio, de 19 anos, foi flagrado com drogas por policiais do 12ºBPM (Niterói), no início da madrugada de ontem, no bairro Araçatiba, em Maricá.

Os militares contaram que realizavam patrulhamento pela comunidade do Cantinho quando se depararam com diversos homens vendendo drogas na Avenida Beira da Lagoa.

De acordo com os PMs, o grupo correu ao perceber a aproximação da viatura. Após tentar fugir, Bruno foi alcançado pelos agentes com uma mochila contendo 145 cápsulas de cocaína e 32 trouxinhas de maconha.

O jovem e o material apreendido foram encaminhados até a central de flagrantes da 77ª DP (Icaraí), onde o caso foi registrado. (Thuany Dossares)