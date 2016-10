Adolescente que fugiu de casa em São Gonçalo é encontrada no Rio

02/10/2016 às 11:15h Enviado por: Rennan Rebello

A adolescente foi encontrada na manhã de sexta-feira por policiais civis no Barra Shopping Foto: Luiz Nicolella

Após 24 dias de angústia, o sofrimento da família de uma adolescente de 14 anos, chegou ao fim. A menina, que estava desaparecida desde o último dia 6, foi encontrada na manhã de sexta-feira, no Barra Shopping, na Zona Oeste do Rio, por policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).







Os agentes do Setor de Descoberta de Paradeiros receberam uma denúncia sobra a localização da garota e chamaram sua mãe, a doméstica R.RF, 40, para ir até o shopping buscar sua filha junto com eles. No momento do reencontro, a doméstica contou que a emoção tomou conta das duas, que se deram um forte abraço.





“Nossa! Eu nem acreditei quando me ligaram. É um alívio muito grande. Agora é cuidar dela, estou bem mais tranquila. Quando a encontramos, ela estava bem assustada. Graças a Deus a encontramos viva, sem nenhum arranhão. Cheguei a pensar no pior, porque sabemos como é o mundo, não sabia se estava comendo, onde estava dormindo. Quero agradecer primeiramente, a Deus e depois aos policiais, pelo trabalho que fizeram”, declarou emocionada. A mãe da adolescente contou que foram dias de desespero e que chegou a procurar a filha em favelas. “A gente não tinha paz, não dormia, ficávamos a noite inteira procurando por ela nas ruas. Cheguei até a ir num baile funk no Salgueiro atrás dela, porque nos deram a informação de que teriam visto a minha filha lá. Eu não pensava em mais nada, só em encontrar ela. Também cheguei a ir em outras comunidades. Foram dias horríveis”, relembrou a mãe.





A adolescente estava com com o pai, o vigilante A.S.Farias, 43, lanchando no Pátio Alcântara, em São Gonçalo, quando desapareceu. Ele falou que não sabia o que fazer quando se deu conta que a filha havia sumido. O delegado Gabriel Poiava, responsável pelas investigações, contou que jovem teria fugido para ir seencontrar com uma amiga, com quem iria morar, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio, mas depois, foi parar nas ruas.