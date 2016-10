Bope ‘canta’ mais alto e põe ‘Cavaco’ na cadeia

02/10/2016 às 11:00h Enviado por: Rennan Rebello

Na operação, policiais do Bope apreenderam um fuzil AK-47, munições, além de cocaína e maconha Foto: Divulgação

Por Thiago Soares





Quatro dias depois da morte do traficante Nicolas Labre Pereira de Jesus, conhecido como Fat Family, de 28 anos, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, a polícia voltou à comunidade, na manhã sexta, e prendeu o chefe do tráfico da localidade conhecida como Balança.





A ação, realizada pelo Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope), terminou com Henrique Justino da Costa, o Cavaco, preso. Com o acusado, os militares apreenderam um fuzil AK-47 com carregador, sete munições, 233 pinos de cocaína e 120 trouxinhas de maconha. Henrique foi levado para a 72ªDP (Mutuá), onde acabou sendo autuado. O apelido dado ao acusado seria pelo fato de ele, antes de entrar no tráfico, ter integrado grupos de samba em São Gonçalo.





Recordando - Na última grande operação da polícia na comunidade, na última segunda-feira, agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) entraram em confronto com traficantes e acabaram matando Fat Family, Wallace José Fernandes Melo, o JR, de 23 anos - líder da venda de drogas no Complexo do Miriambi - e Bruno Cesar de Souza Pereira, o Danado, da Favela da 40, no Boaçu.