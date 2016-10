‘Fat Family’ foi a ‘atração’ de churrasco no Salgueiro

01/10/2016 às 11:00h Enviado por: Samuel Castro

JR e Nando também participaram de festa promovida pelo traficante um dia antes de sua morte Foto: Divulgação

Por Renata Sena

Um dia antes de ser morto durante confronto com agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) no Complexo do Salgueiro, Nicolas Labre Pereira de Jesus, o Fat Family, de 28 anos, participou de um churrasco, regado à cerveja e bebidas importadas, ao lado de lideranças do tráfico em São Gonçalo.



A comemoração foi registrada pelos próprios criminosos, que posaram para uma foto, junto com Fat Family, ostentando armas de grosso calibre e joias. Entre os presentes na comemoração estava Wallace José Fernandes Melo, o JR, 23, chefe do tráfico nos bairros Vila Três e Jardim Miriambi, que também acabou morto na troca de tiros com agentes da delegacia especializada.

Na imagem, ele aparece de camisa listrada, com um fuzil atravessado nas costas e uma pistola na cintura.

Quem aparece no centro da fotografia, vestindo camisa e com uma mochila nas costas, é o traficante Luís Fernando Rodrigues de Souza, o Nando, 29, apontado pela polícia como um dos líderes da venda de drogas no Anaia. Segundo as investigações, ele, que está foragido, era o responsável por chefiar a segurança de Fat Family em comunidades de São Gonçalo. Nando foi baleado no confronto com a Core, mas conseguiu fugir.

Policiais estão tentando identificar os outros dois homens que aparecem na fotografia junto com Fat Family. Um deles estava armados com dois fuzis.

Recordando - Fat Family estava sendo procurado pela polícia desde 19 de junho, após ser resgatado por 15 homens armados do Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Ligado à facção criminosa Comando Vermelho (CV), ele era irmão de Marcos Antônio Firmino da Silva, o My Thor, um dos chefões do grupo criminoso, preso na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.