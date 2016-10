Insegurança e violência rondam o campus de universidade em SG

30/09/2016 às 13:45h Enviado por: Samuel Castro

Alunos afirmam que não há policiamento e assaltos são diários Foto: Alex Ramos

Por Marcela Freitas

“Cuidado, perigo”! O alerta vem sendo dado por estudantes da Uerj. A violência chegou ao campus da Faculdade de Formação de Professores (FFP), no Patronato, em São Gonçalo, onde os alunos relatam constantes casos de roubos e insegurança. Assustados, alunos estão usando as redes sociais para alertar sobre os perigos e altos índices de assaltos.



Dados do Instituto de Segurança Pública, divulgados na última sexta-feira, revelam que, somente em agosto, o número de roubos a transeuntes em São Gonçalo aumentou 121%. Somente na área onde está localizado o campus da Uerj o aumento foi de 90%, passando de 119 registros de roubos em 2015 para 226 neste ano. “A qualquer hora temos relatos de pessoas sendo assaltadas na frente do campus”, comentou Hugo Ramalho, 21, estudante de Biologia.

Aluna do curso de Pedagogia, Karina Souza, 21, contou que os estudantes estão publicando os casos em grupos das redes sociais. “Procuramos sair sempre juntos para tentar evitar as abordagens, mas nem isso tem impedido que os assaltos aconteçam. Ontem (quarta) mesmo um aluno teve o celular roubado no ponto de ônibus. A insegurança é a nossa companheira”, disse Karina.

“A maioria dos roubos são praticados por homens em motocicletas. Os professores costumam liberar mais cedo para evitar a possível abordagem, mas os assaltos acontecem em horários indiscriminados”, emendou Gabriel Anchieta, 22, aluno de Biologia.

Em nota, o comando do 7ºBPM (São Gonçalo) informou que está atento aos índices criminais e denúncias para planejar o policiamento da região de forma a reprimir tais delitos. Ainda segundo a PM, o bairro Patronato conta com policiamento ostensivo feito de forma dinâmica através de rondas em viaturas distribuídas conforme o horário de maior incidência de crimes.