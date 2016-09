PM reformado e moradores são baleados em S. Gonçalo

29/09/2016 às 11:00h Enviado por: Samuel Castro

Aldemir e as outras duas vítimas foram levados para o Pronto Socorro de São Gonçalo (PSSG) Foto: Julio Diniz

Por Renata Sena

Tentando impedir que um jovem, de 24 anos, fosse executado por traficantes do Morro do Mineirinho, em Santa Catarina, São Gonçalo, subtenente reformado da PM Aldemir Marques Filho, de 66 anos, acabou atingido por dois tiros, na tarde de ontem. Um vizinho do militar, de 59 anos, e um jovem, de 27, que passava pelo local, também acabaram baleados.



Segundo a polícia, cerca de 10 traficantes estavam espancando o jovem na Praça do Mineirinho. Inconformado, Aldemir, que mora no local há anos, resolveu pedir pela vida da vítima, que teria sido confundido com um traficante ligado a uma facção rival.

“O policial reformado teria ido entre os bandidos pedir pela vida do garoto, mas não teve sucesso. Levou dois tiros, seu vizinho foi atingido por um tiro e um outro rapaz também acabou baleado”, explicou um PM.

Os criminosos conseguiram fugir. Os três baleados e o jovem espancado foram encaminhados para o Pronto Socorro de São Gonçalo. O militar foi submetido a uma cirurgia para retirada das balas. Já outros feridos foram atendidos e liberados em seguida.

O caso será investigado por agentes da 73ªDP (Neves).