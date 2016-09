Polícia captura dois menores no Apolo 2

28/09/2016 às 12:24h Enviado por: Thiago Soares

Jovens escondiam armas, munições e objetos roubados em casa Foto: Divulgação

Policiais do 35ºBPM (Itaboraí) apreenderam dois menores, de 17 anos, na tarde de terça-feira, na comunidade Beira Rio, no Apolo 2, em Itaboraí. Com os jovens, a polícia arrecadou uma arma e diversos objetos adquiridos por meio de roubo.





De acordo com informações dos militares, relatos feitos através do disque-denúncia apontavam uma residência na comunidade onde homens que participaram do assassinato do candidato a vereador José Ricardo Guimarães Costa, conhecido como Capitão Guimarães, ocorrido no último domingo, estariam escondidos.





Chegando ao determinado local, na Rua Alcebiade da Rocha, os dois jovens foram surpreendidos e capturados. Após buscas pela casa, a polícia encontrou uma espingarda calibre 36, 29 papelotes de cocaína, 13 relógios de pulso, materiais hospitalares, cartões de passagem, mochilas, munições e R$40 em espécie.





Os dois rapazes confessaram fazer parte do tráfico de drogas local, mas não falaram sobre participação da morte do policial reformado. Um dos adolescentes, inclusive, estava baleado no braço, como consequência de uma tentativa de roubo a um posto de gasolina na Rodovia BR-101.





A dupla foi encaminhada para a 71ªDP (Itaboraí), onde foi autuada por fato análogo aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Na distrital, descobriu-se, ainda, que os rapazes já tinham passagens pelos crimes de roubo e tráfico.