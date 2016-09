Pedreiro é executado dentro de casa no Jardim Catarina

28/09/2016 às 12:05h Enviado por: Samuel Castro

Corpo de Alexandre, que foi atingido por tiros no rosto, foi encontrado sem roupas na sala do imóvel Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

O pedreiro Alexandre Domingues Amarantes, de 38 anos, foi encontrado morto dentro de sua casa, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na manhã de ontem. O corpo foi achado sem roupas por um primo da vítima, por volta das 9h, no chão da sala do imóvel, na Rua Marcos da Costa.



Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local do crime para realizar perícia técnica e contaram que Alexandre foi executado com tiros de pistola calibre nove milímetros no rosto, tronco e pernas, por volta das 23h de segunda-feira.

A DH apura a informação de que Alexandre havia contraído uma dívida de cestas básicas. Segundo as investigações, ele teria chegado a se mudar do local e retornou há pouco tempo.

Irmão de Alexandre, um vendedor de 41 anos, que preferiu não se identificar, falou que não sabe o que pode ter motivado o crime. “Não presenciamos nada e nem sabemos o que pode ter ocorrido. Ele trabalhava como pedreiro, era um cara tranquilo. Agora perdemos o bem maior que foi a vida dele. Queremos apenas enterrar e amenizar a dor da família”, declarou.

O corpo de Alexandre, que era pai de quatro filhos, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.