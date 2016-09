Funcionário da Cedae é assassinado enquanto trabalhava em Itaboraí

28/09/2016 às 11:55h Enviado por: Samuel Castro

Jorge havia acabado de realizar serviço quando foi morto a tiros Foto: Sandro Nascimento

O manobrador de água da Cedae Jorge Luís Correa da Silva, de 51 anos, foi assassinado a tiros enquanto trabalhava, na manhã de ontem, no bairro Jardim Imperial, em Itaboraí. O caso aconteceu por volta das 6h45, na Rua Azamor Marcolino da Silva.

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local do crime para realizar perícia técnica e constataram que a vítima foi executada com tiros de pistola calibre 40.

De acordo com as investigações, Jorge Luís teria ido ao endereço para fazer um serviço de manutenção num registro de água. Quando se preparava para ir embora, já ao volante do caminhão da Cedae, ele foi surpreendido por dois ocupantes de uma moto.

Os criminosos teriam chegado efetuando os disparos em direção ao para-brisa do veículo. O manobrador ainda teria tentado correr, mas acabou sendo alcançado e executado.

Jorge Luís era casado e deixa dois filhos. Muito abalada, a esposa da vítima, que preferiu não se identificar, comentou o que não sabe o que pode ter ocorrido. “Meu marido era uma pessoa muito alegre. Qualquer lugar que chegasse, ele conquistava o coração de todos. Era muito querido. Não sei o que pode ter acontecido, ele nunca falou nada sobre desentendimentos, desavenças. Agora vai ser muito complicado sem ele, tenho que ter forças para apoiar os meus filhos, mas creio que Deus irá me ajudar”, declarou emocionada.

O corpo do manobrador foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.