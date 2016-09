Acusada de assassinar marido a facadas em SG é presa em favela do Rio

20/09/2016 às 11:25h Enviado por: Samuel Castro

Vera estava na Vila Cruzeiro Foto: Divulgação

Acusada de matar o próprio marido a facadas em São Gonçalo há dois anos, a dona de casa Vera Lúcia Ferreira da Silva, de 32 anos, foi presa por agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) na Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio.



O crime ocorreu na Favela Buraco Quente, em Rio do Ouro, no dia 1º de abril. A vítima, o motorista Francisco Ayrton Ferreira, de 35 anos, chegou a ser socorrido por um vizinho e encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Maricá, mas não resistiu aos ferimentos.

Agentes da Divisão de Homicídios foram acionados e encontraram a dona de casa na unidade de saúde. Ela contou aos policiais que a facada teria acontecido acidentalmente durante uma briga. No entanto, na sede da especializada, a acusada mudou a versão e tentou justificar o crime alegando sofrer agressões do marido. A informação, no entanto, não foi confirmada pelo exame de corpo de delito.

Vera foi presa em flagrante e encaminhada para o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu. Apenas quatro dias após o crime, ela foi posta em liberdade provisória, com a obrigação de comparecer bimestralmente à 4ª Vara Criminal de São Gonçalo.

Em março de 2016, a Justiça decidiu que Vera seria julgada no Tribunal do Júri por homicídio simples. Desde então, a dona de casa passou a descumprir a medida cautelar e teve a prisão decretada pela juíza Juliana Grillo El-Jaick, em junho.