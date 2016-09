Dupla acusada de praticar ‘arrastão’ é presa após perseguição na BR-101

19/09/2016 às 07:00h Enviado por: Rene Santos

O menor e Elias foram presos após colidirem contra mureta Foto: Divulgação

Um homem foi preso e um menor apreendido, na madrugada de ontem, após uma perseguição policial que começou no Gradim e terminou na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), na altura do Boaçu, em São Gonçalo. Os acusados são suspeitos de cometerem uma série de assaltos em diferentes bairros de São Gonçalo.



Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) faziam patrulhamento de rotina na Rua Capitão João Manuel, no Gradim, quando moradores informaram que uma jovem havia acabado de ser assaltada por ocupantes de um Fox de cor branca.

Na mesma rua, os PMs avistaram o veículo e iniciaram a perseguição, que só terminou na BR-101, onde os criminosos, que seguiam pela contramão da rodovia, colidiram contra a mureta que divide as pistas. Um adolescente, de 16 anos, foi capturado ainda dentro do veículo, enquanto Elias Alves Pinto, de 29 anos, ainda tentou fugir, mas foi encontrado num matagal próximo ao local do acidente. O veículo que os suspeitos usaram para cometer os assaltos tinha registro de roubo na área da 73ªDP (Neves). Dentro do carro, os PMs encontraram diversas bolsas e celulares de vítimas.

Os dois vão responder por roubo na 73ªDP.