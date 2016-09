Traficantes do Rio buscam abrigo em comunidade de SG

18/09/2016 às 06:00h Enviado por: Rene Santos

O Complexo do Anaia, em São Gonçalo, vem se tornando um dos principais refúgios para traficantes que atuam em comunidades do Rio e de Niterói, que estão sendo ‘caçados’ pela polícia em suas favelas de origem. De acordo com investigações, entre os que buscaram abrigo na localidade está o traficante Ricardo Severo, o Faustão, de 36 anos, líder da venda de drogas na Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio. Ele está foragido da Justiça desde 2015, quando passou a cumprir pena em regime semiaberto no Instituto Penal Edgard Costa, em Niterói, e não retornou à unidade.



Faustão havia sido preso em 2010, quando foi baleado durante a ocupação do conjunto de favelas do Rio pelas forças de segurança. O criminoso ainda é acusado de envolvimento na queda de um helicóptero da PM, no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, em 2009. O Disque-Denúncia oferece recompensa de R$ 2 mil por informações que auxiliem a polícia na sua localização. Além dele, o traficante Nicolas Labre Pereira de Jesus, o Fat Family, de 28 anos, também teria buscado abrigo no Anaia, depois que a polícia descobriu seu esconderijo no Complexo do Salgueiro. O criminoso, que é irmão de Marcos Antônio Firmino da Silva, o My Thor, um dos chefões do Comando Vermelho (CV), foi resgatado, por 15 homens armados, do Hospital Municipal Souza Aguiar, após ser baleado no rosto durante confronto com policiais, no Morro Santo Amaro, no Catete. O Portal do Procurados, do Disque-Denúncia, oferece recompensa de R$ 3 mil para quem der informações que auxiliem na sua prisão.

Além dos traficantes do CV oriundos do Rio, o Anaia também estaria servindo de abrigo para bandidos que atuam na região, como Amâncio Levi Clemente Moura, o Levi do Bumba, de 41 anos, apontado pela polícia como o líder da ‘máfia do gás’ nas localidades Abacaxi, Jonas Botelho, Iara, Coruja, Bernardino, Sem Terra e Bumba, na Zona Norte de Niterói. Em escutas, policiais descobriram que ele costuma orientar seus ‘soldados’ para que entrem em confronto contra policiais durante operações nessas comunidades. Além disso, Levi seria o mandante da morte do policial civil Thiago Thomé, no Fonseca, em Niterói, em fevereiro do ano passado. O Portal dos Procurados oferece recompensa de R$ 1 mil para quem tiver informações que auxiliem na sua prisão. As investigações indicam ainda que Wallace José Fernandes de Mello, o JR, de 22 anos, chefe do tráfico do Jardim Miriambi e do Vila Três, em São Gonçalo, também estaria no Anaia, após mudar de facção. Ele é acusado pela Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) de envolvimento em pelo menos duas mortes. Em fevereiro, no Laranjal, ele teria executado Diego Xavier de Oliveira, o Bigode do Anaia, 28, na Avenida Alzira Vargas.

JR ainda é suspeito de executar com tiros de fuzil, Andressa Nascimento Maia, de 20 anos, na Rua Uruassan, no Jardim Miriambi, no dia 26 de maio. O criminoso também é um dos ‘astros’ do Portal dos Procurados, que oferece recompensa de R$ 1 mil para quem tiver informações que ajudem em sua captura. De acordo com a polícia, Marcelo da Silva Souza, o Marcelinho da Roça, de 25 anos, atual chefe do tráfico no Anaia, seria o responsável por dar refúgio aos comparsas e fazer da comunidade um dos principais quartéis-generais do CV em São Gonçalos. Quem tiver informações que possam levar à prisão dos traficantes, pode denunciar pelos seguintes canais: Whatsapp ou Telegram telefone (21) 96802-1650, pelo Facebook (inbox) – endereço: https://www.facebook.com/procurados.org/, e também pela mesa de atendimento do Disque Denúncia (21) 2253-1177.