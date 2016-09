‘Bonde da retroescavadeira’ volta a atacar em São Gonçalo

15/09/2016 às 12:10h Enviado por: Samuel Castro

Dessa vez, o alvo dos criminosos foi uma farmácia na Estrada do Coelho, no bairro de mesmo nome Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

Em uma ação ousada, criminosos usaram uma retroescavadeira para tentar roubar o caixa eletrônico de uma farmácia, na madrugada de ontem, no bairro Coelho, em São Gonçalo. Esse foi o segundo caso registrado na cidade em menos de cinco dias.



O crime ocorreu por volta das 2h45, na Estrada do Coelho. Policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) seguiram para o local após receberem a informação de que diversos homens armados estariam utilizando uma retroescavadeira para arrombar um estabelecimento comercial.

Os militares foram recebidos a tiros pelos bandidos. Houve intenso confronto, que deixou moradores do bairro em pânico. Os bandidos conseguiram fugir, mas não levaram nada, deixando para trás, inclusive, a retroescavadeira.

O proprietário da farmácia, de 42 anos, disse que teve um grande prejuízo e que nunca esperava que fosse ser vítima desse tipo de crime. “Sempre via no jornal essas tentativas de roubo a caixas eletrônicos, mas nunca achei que isso fosse acontecer comigo. Todos os outros comércios daqui da região tiraram os caixas por medo e eu fui o único que mantive, até mesmo pensando no conforto da população. E agora isso me acontece. Ainda não consigo calcular o meu prejuízo, mas sei que foi grande. Eles destruíram até a estrutura da farmácia, danificaram vitrines, mercadorias, as portas”, desabafou.

Agentes da Polícia Civil foram até o local para realizar perícia técnica. O caso foi registrado na 75ªDP (Rio do Ouro), que irá investigar o crime.

No último sábado, criminosos também usaram uma retroescavadeira para arrombar uma mercearia e tentar roubar um caixa eletrônico, na Rua Doutor Getúlio Vargas, em Santa Catarina, São Gonçalo. Os bandidos conseguiram escapar, mas sem levar nada.