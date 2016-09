Casal homossexual e amiga são agredidas por mais de 30 pessoas

14/09/2016 às 11:25h Enviado por: Samuel Castro

Polícia vai investigar de mulheres foram vítimas de homofobia Foto: Luiz Nicolella

Por Renata Sena

Moradoras de Santa Catarina, em São Gonçalo, três mulheres tentam esquecer a noite da última quarta-feira, quando foram brutalmente espancadas por mais de 30 pessoas. Convivendo com a dor física e moral, uma jovem, de 18 anos, e suas amigas, de 31 e 36 anos, que são casadas, ainda tentam entender o que motivou a violência gratuita.



As vítimas contaram que estavam sentadas num bar próximo de casa, quando uma mulher, que estava num salão de festa, xingou uma delas. “A nossa amiga foi insultada e retornou à mesa. Quando percebemos já estava a festa toda espancando a gente”, disse uma das mulheres, que chegou a ficar desacordada durante as agressões.

“Eram vários homens em cima de mim. Um deles deu um soco no meu rosto e apaguei. Quando consegui levantar vi minha esposa repleta de sangue e nossa amiga bastante ferida. É uma dor na alma. Ver minha amiga, que é uma jovem, e minha esposa sofrendo e não poder fazer nada. Não posso garantir que o crime tenha sido motivado por homofobia, mas se for é pior ainda”, desabafou, acrescentando que nunca sofreu preconceito e não esperava passar por algo semelhante.

As três vítimas precisaram de atendimento médico e tomaram diversos pontos. Além dos gastos com medicamentos, ELAS perderam dias de trabalho e ainda apresentam marcas de socos e mordidas no corpo. “Eles nos agrediram com ódio. Parecia que era para matar”, finalizou uma das vítimas.

O caso foi registrado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo. “Vamos buscar imagens de câmeras de seguranças que ajudem a identificar os agressores. Ainda é cedo para afirmar que foi um crime de cunho homofóbico, mas vamos apurar os fatos”, explicou a delegada Débora Rodrigues, titular da especializada.