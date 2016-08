Músicos de banda niteroiense têm instrumentos roubados em assalto

29/08/2016 às 23:10h Enviado por: Samuel Castro

Facção Caipira participou da penúltima edição do Superstar Foto: Divulgação

Por Renata Sena

A violência em Niterói provocou um revés na trajetória da talentosa banda niteroiense Facção Caipira, que participou do Programa Superstar, em 2015. Os integrantes do grupo foram assaltados em Icaraí, na madrugada de ontem, quando voltavam de um show no Rio.



Além do carro, os criminosos levaram todos os instrumentos musicais da banda, avaliados em aproximadamente R$ 25 mil. “De uma hora para outra a gente não tem mais como trabalhar”, desabafou Jan Santoro, vocalista da Facção Caipira.

“Três homens armados atravessaram um carro no meio da rua e abordaram dois dos nossos músicos. Colocaram eles para fora do veículo e fugiram com todos os nossos instrumentos”, completou Jan. Além do valor sentimental por cada instrumento, o prejuízo da banda passa dos R$ 25 mil, somente com os equipamentos. Foram levados dois violões, pedais, baixo com equipamentos e a bateria completa, além do Sandero, placa KPI 9438.

“Ficamos sem chão. Sabemos que a rua traz sempre um risco, mas já estávamos em Niterói. Sabemos também que poderíamos passar por isso um dia, mas não imaginávamos que seria tão perto de casa”, lamentou o vocalista.

Com sete anos de estrada, os músicos da Facção Caipira - que tocam blues e rock - estão contando com a ajuda dos fãs para tentar recuperar os instrumentos. “A gente pede para que fiquem de olho em grupos de vendas de equipamentos. Se perceberem algo façam contato com a gente”, finalizou. Na página oficial do grupo numa rede sociais, mais de 2 mil pessoas compartilharam o apelo feito pelos músicos.

O caso foi registrado na 77ªDP (Icaraí).