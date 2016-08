Homem é preso por roubo em SG

28/08/2016 às 23:26h Enviado por: Rene Santos

Com o acusado, foram apreendidas carteiras e réplica de arma Foto: ´Luiz Nicolella

Paulo Henrique Araujo Saules, de 43 anos, foi preso por policiais do 7º BPM (São Gonçalo), na manhã de ontem, no Galo Branco, em São Gonçalo, pelo crime de roubo. Militares contaram que realizavam patrulhamento de rotina pela Estrada dos Menezes, quando foram abordados por uma mulher que havia acabado de ter sua bolsa roubada pelo ocupante de um veículo Pálio Weekend preto. Na Avenida Maricá, na altura do número 151, os PMs conseguiram alcançar Paulo Henrique, em um dos acessos da comunidade do Escadão. No interior do carro, foi encontrado uma réplica de pistola, além de celulares e carteiras. De acordo com os agentes, ocupantes de automóvel da mesma cor e modelo teriam cometido diversos roubos durante a madrugada. Paulo Henrique foi encaminhado para a central de flagrantes da 73ª DP (Neves), onde foi reconhecido pela vítima e autuado por roubo. (Thuany Dossares)