Três são capturados após assalto em ônibus

28/08/2016 às 23:24h Enviado por: Rene Santos

Dois homens foram presos e um jovem foi apreendido por policiais do 12º BPM (Niterói) após roubarem passageiros de um ônibus, no centro de Niterói, na tarde de sábado.



Segundo os militares, eles foram abordados por populares que informaram que haviam sido assaltados no interior de um ônibus da Viação Rio Ita, que fazia a linha 404 (Niterói x Trindade).

Em seguida, os PMs iniciaram as buscas e, durante o patrulhamento, uma das vítimas reconheceu os criminosos, que estavam dentro de outro coletivo da Viação Brasília, que fazia a linha 67 (Centro x Morro do Castro), na Rua Feliciano Sodré. Com Luiz Ricardo Fortes Neves, de 21 anos, Carlos Alcyandre Melanes Mariano, 22, e um jovem de 17 anos, os policias encontraram um revólver calibre 32 e 11 celulares.

Todos foram encaminhados para a 76ª DP (Niterói), onde o caso foi registrado como roubo. (Thuany Dosssares)