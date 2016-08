Homem é preso por furto a duas lojas do mesmo mercado no Rodo

Felipe Ramos de Souza foi preso por policiais do 7º BPM (São Gonçalo), no final da manhã de ontem, após roubar dois mercados no Centro de São Gonçalo.

De acordo com a polícia, primeiro o acusado foi até o supermercado Extra, na Avenida Presidente Kennedy, e pegou todo dinheiro de um dos caixas, que no momento da ação, estava sem operadora.

Em seguida, Felipe teria ido até outra unidade da mesma rede de mercados, na Avenida Feliciano Sodré, e cometido o mesmo crime. No entanto, desta vez ele foi flagrado pelos funcionários do estabelecimento, que começaram a gritar "pega ladrão".

O criminoso ainda tentou fugir, mas acabou sendo alcançado por PMs. Com ele foram encontrados uma mochila com cerca de R$ 800, que teriam sido roubados.

Felipe foi encaminhado para a central de flagrantes da 73ª DP (Neves), onde o caso foi registrado. Na delegacia, ele confessou que utilizou uma chave para abrir os caixas. Felipe, que já possui diversas anotações criminais, foi autuado por furto qualificado.