Condenado a 22 anos de pela morte da ex-noiva

24/08/2016 às 23:14h Enviado por: Rennan Rebello

Nívia foi empurrada do terraço por Leonardo, que acabou preso Foto: Sandro Nascimento

O ex-funcionário terceirizado da Petrobras, Leonardo Carvalho de Oliveira, de 27 anos, foi condenado, ontem, a 22 anos e seis meses de reclusão em regime fechado pela morte da ex-noiva, a estudante Direito Nívia Araújo, 24. O julgamento, que durou mais de 16 horas, ocorreu no Fórum Juíza Patrícia Lourival Acioli, no Colubandê, em São Gonçalo. O crime o correu no primeiro dia de janeiro de 2014. Segundo as investigações, a estudante havia passado o revéillon com as amigas e seguia para casa, quando foi surpreendida pelo ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento. Após quebrar a casa da vítima, ele a empurrou do terraço.



Leonardo ainda acionou o socorro alegando que Nívia havia se desequilibrado enquanto estendia roupas no varal. A perícia comprovou, no entanto, que a jovem havia sido empurrada e ele acabou preso.