Jovem é assassinado a tiros no Jardim Catarina

23/08/2016 às 22:22h Enviado por: Thuany Dossares

O pintor de carro Victor Castro de Souza, de 27 anos, foi assassinado com diversos tiros no início da noite de segunda-feira, no Jardim Catarina, em São Gonçalo.





Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local do crime, na Rua Adelaide Lima, num estacionamento de caminhões pipa d'água, e constataram que Victor foi executado com mais de doze tiros.





De acordo com as investigações, no final da tarde o pintor ligou para a namorada avisando que não iria para sua casa por causa da chuva e momentos depois ele foi morto no caminho da casa dos pais.





Ainda segundo informações policiais, a vítima possuía uma dívida com agiotas.





O corpo da Victor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.