Agências de Maricá ficarão fechadas mais uma semana

02/10/2016 às 14:25h Enviado por: Rennan Rebello

As agências estão fechadas há três semanas, período maior do que registrado o ano passado Foto: Divulgação

Iniciada há três semanas, a greve deflagrada pelos bancários em todo o país parece também estar longe do fim em Maricá. Em assembléia realizada na última sexta-feira, os bancários da região rejeitaram a nova proposta dos bancos na mesa de negociação. Nela, os banqueiros insistiram no reajuste já oferecido de 7%, mas ofereceram deixar acordado aumento real de 0,5% para 2017, ítens que não foram aceitos. Dessa forma, as agências da cidade vão permanecer fechadas pelo menos até amanhã, quando a categoria fará nova assembléia para avaliar os rumos do movimento.





Na última quarta-feira, a mobilização completou 23 dias, ultrapassando a paralisação realizada o ano passado, que durou exatos 21 dias. Esta foi a nona rodada de negociação entre os trabalhadores e a Federação dos Bancos (Fenaban) e é a segunda vez que os bancários rejeitam na mesa uma proposta. Os bancários pleiteiam 14,78% de reajuste. Segundo representantes do sindicato dos bancários, os pontos mais importantes da pauta de reivindicações são o índice de reajuste salarial e a garantia do emprego.





Os sindicatos de todo o país têm assembleias marcadas para segunda-feira para decidir sobre o futuro da mobilização. Não há na agenda nova rodada de negociação com os bancos agendada.





A data-base da categoria é 1º de setembro e a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) tem validade nacional. Em todo o país, a categoria soma cerca de 512 mil pessoas.