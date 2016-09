Jovens morrem em Maricá ao cair de penhasco em passeio

28/09/2016 às 13:20h Enviado por: Samuel Castro

Os bombeiros foram auxiliados por moradores nas operações de resgate aos corpos na serra Foto: Divulgação

Terminou em tragédia um passeio de dois jovens de Maricá pela Serra do Camburi, naquele município, no fim da tarde de segunda-feira. Os dois morreram ao despencar, de uma altura de 70 metros, em local de pouca visibilidade, ao resolverem deixar a motocicleta próximo a rampa de parapente e seguir a pé em busca de outra trilha, até um mirante, onde teriam visão privilegiada do município.



Logo depois que aconteceu o acidente, algumas pessoas que estavam no parque chamaram os Bombeiros do Destacamento de Maricá, que iniciaram buscas pelas vítimas. Durante a noite de segunda-feira, o corpo de um dos jovens, identificado apenas como Deivid, foi encontrado perto de uma gruta. As equipes tiveram muitas dificuldades para chegar ao local da queda, que é de difícil acesso, e contaram com o auxílio de moradores. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói, onde aguarda reconhecimento de parentes.

Novas buscas - Por volta de 5h de ontem, as buscas pelo outro jovem foram reiniciadas pelos bombeiros do Destacamento de Maricá. Identificado como Carlos Matheus, o jovem estava próximo ao local onde foi achado o outro corpo. Com ferimentos na cabeça, braços e pernas, o corpo também foi encaminhado ao IML do Barreto.

Um inquérito foi instaurado pela 82ª DP (Maricá) que registrou inicialmente o caso como um acidente ocorrido após os jovens terem despencado do penhasco.