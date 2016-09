Shows gratuitos para os amantes do rock em Maricá

15/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Cerca de 100 músicos já passaram pelo projeto, que tem mais de 4 mil apresentações na cidade Foto: Divulgação

A tradicional programação do projeto “Sob o Céu, Sob o Sol de Maricá” que acontece todas as sextas-feiras na Praça Conselheiro Macedo Soares, Centro, terá o rock como tema na edição desta semana. O projeto, realizado pela Secretaria Municipal Adjunta de Turismo e Lazer, é uma oportunidade para os músicos locais mostrarem seus trabalhos, através de apresentações gratuitas para o público.



O happy hour começa às 17h, com Raul Palmeira. A programação prossegue com Bruna Mendez e Rodrigo Schiavo. Sidney Santos se apresenta em seguida, deixando o palco para Roberta Tílio e Ricardo Agura. Jô Borges e Aldo Corrêa sobem ao palco logo depois. A banda Amákina, que tem no repertório musicas do Legião Urbana, Capital Inicial e U2, encerra a programação.

O trio é formado por Tuca Marques (voz e guitarra), Gerson Monteiro (baixo) e Aldo Sá (bateria). O projeto também estará acontecendo no CEM Joana Benedicta Rangel, Centro, a partir das 18h, quando estará acontecendo o projeto “Caça Talentos/AJA”, desenvolvido pela Secretaria Adjunta de Educação.

No domingo em Cordeirinho o Sob o Céu, Sob o Sol de Maricá vai estar no Quiosque da Rua 90. Lá se apresentam, a partir das 14h, os músicos Edy Baiano, Givan e Junio, Edinho Manhoso, além de Moniquinha e Ismayer do Teclado. As apresentações começaram há quatro anos, com o intuito de valorizar os músicos locais e oferecer um happy hour, criando assim mais um espaço de lazer e entretenimento na cidade. Desde que foi lançado mais de 100 músicos já passaram pelo palco do projeto.