Cidade sedia encontro para discutir plano de mobilidade

14/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O Plomobi será realizado por uma empresa que a será selecionada pelo Governo do Estado Foto: Divulgação

Representantes da Câmara Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria Estadual de Transportes e das Prefeituras de Magé, São Gonçalo e Itaboraí se reuniram no Salão Nobre da Prefeitura de Itaboraí com o objetivo de dar prosseguimento à elaboração do Plano de Mobilidade Urbana Integrada da Região Metropolitana (Plomobi).



Já com recursos garantidos pelo Banco Mundial para a sua execução, o Plomobi será realizado por uma empresa que a ser selecionada pelo Governo do Estado e dará início aos trabalhos em dezembro.

O encontro teve como objetivo apresentar as informações de Itaboraí, esclarecer dúvidas sobre os itens solicitados a apresentar o próximo passo do projeto: a análise das calçadas. Os dados serão reunidos e entregues em novembro para a empresa que vai executar do projeto. A previsão é que os trabalhos terminem em dezembro de 2017.

Segundo o superintendente de transportes do Governo do Estado, Sérgio Marcoline, muitos municípios perdem verbas do Governo Federal por falta de projetos. O plano vai evitar que isso aconteça, além de promover a urbanização de cidades integradas.

“Com projetos prontos é muito mais fácil conseguir verbas para realização de melhoras nas cidades. Estamos fazendo isso de forma integrada, pois cidades vizinhas também fazem parte do cotidiano das pessoas. É necessário pensar no entorno também”, disse Marcoline, que acrescentou que o plano vai montar investimentos para os próximos 10 anos.