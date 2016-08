Cidade celebra o segundo título na área previdenciária

28/08/2016 às 22:12h Enviado por: Rene Santos

Cerca de 300 aposentados e pensionistas do Itaprevi prestigiaram o evento em Itaboraí Foto: Divulgação

Cerca de 300 aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Itaboraí (Itaprevi) prestigiaram o 1º Simpósio de Previdência de Itaboraí, que ocorreu, na última sexta-feira, no Rotary Club, no Centro. Na ocasião, também foi realizado o 29º Encontro Regional da Associação das Entidades de Previdência dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro (Aepremerj).



Durante o evento, o Itaprevi comemorou, pelo 2º ano consecutivo, o prêmio de melhor gestor previdenciário do Estado do Rio. “Vencer pelo segundo ano consecutivo o prêmio de melhor instituto de previdência do Estado do Rio é o reconhecimento de um trabalho bem sucedido da equipe do Itaprevi. Não é à toa que fomos convidados a realizar o 29º Encontro Regional da Aepremerj”, comentou Erica Saraiva, presidente do Itaprevi. O presidente da Aepremerj, Evandro Antônio Silva, elogiou o evento. “É de extrema relevância a realização de eventos com esse, afinal, previdência se faz em discussão com a sociedade. O Brasil está debatendo um novo sistema previdenciário e nada melhor do que trazermos para os aposentados informações do que está, de fato, acontecendo”, afirmou. Mestre em Direito e posgraduado em Direito Previdenciário, o juiz federal Marcelo Guerreiro, destacou a iniciativa do simpósio. “O objetivo de eventos como este é discutir o cenário da previdência no momento, os motivos da crise neste setor”, enfatizou.