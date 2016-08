Ponte em Maricá já está fechada a veículos pesados

23/08/2016 às 21:40h Enviado por: Samuel Castro

Até o fim da próxima semana, a Secretaria de Obras vai demolir a velha ponte e fazer uma nova Foto: Divulgação

A ponte que liga a Avenida Zumbi dos Palmares (antiga Avenida Um) à orla de Itaipuaçu, passando sobre o Canal da Costa, já está interditada para veículos pesados como caminhões, vans e picapes. Uma equipe da Defesa Civil de Maricá esteve no local na terça-feira para orientar o posicionamento de blocos de concreto no acesso à estrutura, para permitir apenas a passagem de carros de passeio e motocicletas, além de pedestres. Ambulância do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estão sendo orientados a não utilizarem a via mesmo em casos de emergência na região.



A operação de interdição foi acompanhada pelo coordenador da Defesa Civil Municipal, coronel Edson do Amaral. “Estamos tomando uma medida preventiva para preservar a vida e o patrimônio de quem vive aqui. A maior parte da população daqui compreendeu e está recebendo bem essa providência”, atestou ele, que teve o apoio declarado da alguns moradores. “Realmente esperávamos por isso havia tempos, essa ponte realmente já deu”, decretou o médico Guilherme Justo, de 50 anos.

Até o final da próxima semana a Secretaria Adjunta de Obras vai demolir a velha ponte para, em seguida, iniciar a construção de uma nova estrutura. De acordo com o secretário Marcos Câmara, a nova via terá 11 metros de largura (o que vai permitir que os veículos transitem em sentidos opostos), 3 metros de altura e outros 27 de vão.

Durante a obra, com duração prevista de seis meses, uma ponte provisória será feita para a passagem de pedestres.