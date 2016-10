Curso de Pedagogia completa 40 anos e reitora é homenageada

19/10/2016 às 09:40h Enviado por: Leticia Lopes

Professora Marlene Salgado recebeu homenagens de ex-alunos, professores e estudantes Foto: Filipe Aguiar

Por Renata Sena

Em comemoração aos 40 anos do curso de Pedagogia da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), a reitora da instituição, professora Marlene Salgado de Oliveira, recebeu homenagem no campus de São Gonçalo, na noite de segunda-feira. O primeiro curso reconhecido e lecionado na instituição, o de Pedagogia é considerado o ‘filho mais velho’. Para relembrar o início da trajetória, professores, ex-alunos, estudantes e funcionários prestaram a homenagem. “O evento tem como objetivo resgatar a história desses 40 anos e comemorar o avanço. É bom lembrar que, mesmo com polos nacionais, foi aqui na Trindade onde tudo começou. No mês dos professores é bom ter motivos para comemorar”, disse a diretora acadêmica do campus, Danielle Mello Ferreira.

Com um discurso carregado de emoção, a pró-reitora Jaína dos Santos Mello relembrou as dificuldades que foram vencidas para que a professora Marlene atingisse seus objetivos. “Se há uma palavra que expresse sua luta é renúncia. Você deixava de cuidar de você para pensar no outro, esquecia o pessoal para lutar pelo social. Começou com uma casinha e 33 alunos. Hoje, com 50 mil alunos, você ainda é a mesma pessoa, que pensa no próximo”, disse Jaína.

A reitora agradeceu a homenagem. “Há momentos na vida que não temos como explicar e esse é um deles. A universidade tem o objetivo de oferecer o sopro, mas quem voa é o aluno. São Gonçalo é uma potência e exporta cérebros. Agradeço a Deus por estar aqui hoje e ter passado por tudo que passei”, finalizou a homenageada.