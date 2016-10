Fisioterapia beneficia cerca de 300 pessoas no Boaçú

17/10/2016 às 19:02h Enviado por: Rennan Rebello

Na Academia da Saúde Assueres Barbosa, no Boaçu, terça-feira é dia de cuidar da coordenação motora, do equilíbrio e de fortalecer a musculatura. A unidade realiza diversas atividades de fisioterapia com a equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf). Cerca de 300 pessoas são atendidas com o serviço de fisioterapia no local.





A reabilitação é um procedimento importante para a total cura das lesões e os grupos Pós AVC, Correção Postural e Pilates auxiliam e estimulam os movimentos do paciente.





"As propostas de atuação da fisioterapia na atenção primária se apresentam com os objetivos de desenvolver ações voltadas à manutenção da saúde ou à prevenção de sequelas e não apenas à reabilitação. Em nosso município o fisioterapeuta age em programas de promoção de saúde, fazendo a prevenção e também a reabilitação. Somente no Nasf temos 25 profissionais desta área atuando em diversas Unidades de Saúde", explica o secretário de Saúde, Dimas Gadelha.





No caso do Grupo Pós AVC, a fisioterapeuta realiza exercícios de lateralidade e fortalecimento de core, que estabilizam o corpo, além da psicomotricidade, estimulando os movimentos de pacientes com sequelas causadas pelo derrame cerebral.





Com o pilates, o fortalecimento e o alongamento de toda musculatura, sem sobrecargas nas articulações e sem exaustão promove o desenvolvimento pleno das capacidades físicas.





"Além de alcançar o equilíbrio, dá capacidade de condicionar a pessoa em sua totalidade, levando em conta os aspectos físico, mental e espiritual. A prática de pilates também já mostrou potencial na reabilitação de doenças", conta a fisioterapeuta Débora Sanábio.





O Grupo de Correção Postural traz uma abordagem terapêutica por meio de exercícios de alongamento e fortalecimento muscular, levando o conhecimento do próprio corpo e de orientações sobre postura nas atividades da vida diária e profissional.