Escola Municipal de Música recebe novos instrumentos

17/10/2016 às 18:32h Enviado por: Rennan Rebello

Foto: Reynaldo Félix / Divulgação

A Escola de Música Pixinguinha recebe nesta semana 61 novos violões e 30 violinos por meio do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC), fruto da parceria entre a Fundação de Artes de São Gonçalo (Fasg) e a Universidade Federal Fluminense (UFF). Os mais de 300 alunos da unidade, por questões administrativas, encontram-se atualmente em recesso, retornarão às atividades em novembro, com aulas de canto, violão e violino.



Com o objetivo de expandir e investir no potencial criativo das cidades, o PELC é uma iniciativa desenvolvida pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte, que visa a implementação de núcleos de atividades esportivas e culturais com oficinas gratuitas, em todo país.

Além das atividades desenvolvidas na Escola Pixinguinha, o município contará ainda com núcleos nos bairros Centro, Vista Alegre, Jardim Catarina, Marambaia, Alcântara, Arsenal e Fazenda dos Mineiros com oficinas de esporte participativo inclusivo como tênis de mesa, ginástica, futsal, alongamento, judô, natação e jiu jitsu, além de atividades culturais como Contação de História e aulas circenses.

"Há 16 anos a Escola Pixinguinha vem descobrindo talentos e acreditando no potencial criativo da juventude gonçalense. Por isso a Fundação de Artes se orgulha em investir na continuidade deste trabalho que é tão importante. Mesmo neste momento de dificuldades, não só em São Gonçalo, mas que todo país enfrenta, a Fundação acredita no desenvolvimento e na valorização da arte e da cultura em nosso município", afirma o presidente da FASG, Ronaldo Anquieta.