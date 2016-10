Incêndio em hipermercado assusta moradores de SG

16/10/2016 às 14:12h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Combate às chamas, que começou na noite de sexta, permaneceu durante a madrugada. Pela manhã, bombeiros faziam rescaldo. (Foto/Filipe Aguiar)

Por Marcela Freitas

Um incêndio atingiu o hipermercado Extra, localizado na Avenida Edson, no bairro Rocha, em São Gonçalo, na noite de sexta-feira. As chamas, que começaram por volta das 22h, atingiram o estoque do estabelecimento, que fica nos fundos do empreendimento. O combate às chamas permaneceu durante toda a madrugada e, ainda pela manhã, bombeiros combatiam pequenos focos, no local. Para a ação foram acionados homens dos quartéis de São Gonçalo, Niterói, destacamento do Colubandê e do Centro de Suprimento e Manutenções (CSM) de São Cristóvão.

Segundo os militares, as chamas foram controladas, mas o trabalho de rescaldo no depósito permaneceria durante todo o dia. Ainda de acordo com os bombeiros, as chamas começaram nos fundos do estabelecimento e não atingiram o salão do hipermercado.

Ainda não há confirmação sobre as causas do incêndio. A suspeita é de que uma queima de lixo, possivelmente um colchão, na Rua Ari Barroso com Samuel Cardoso, possa ter iniciado as chamas.

Segundo uma funcionária, que não quis se identificar, o único empregado que trabalhava no depósito naquele turno já estava na frente da loja, após o fim de expediente. No momento do incêndio, havia cerca de 40 pessoas no local e houve pânico entre os clientes. Ninguém se feriu.

Durante a manhã, o hipermercado permanecia fechado. Em nota, a assessoria de imprensa do Extra informou que o setor de vendas não foi afetado. Loja e depósito seguem interditados pelos Bombeiros até a conclusão da perícia.