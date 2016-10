Essa foi a gota d’água

15/10/2016 às 16:02h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Hermes e Iara reivindicam a regularização do abastecimento de água em rua no Laranjal (Alex Ramos)

Por Marcela Freitas

No bairro Laranjal, em São Gonçalo, as contas chegam antes da água. Desde 1978, moradores da Rua Adalberto Seixas recebem as cobranças mensais pelo abastecimento, mas o serviço nunca foi prestado.



A dona de casa Iara Andrade, de 60 anos, contou que seu pai foi cadastrado para receber água encanada quando foi morar no local, há 38 anos. Há cerca de um ano, Iara resolveu procurar a Cedae para esclarecer o caso. Ela disse que foi orientada a pagar algumas contas para que pudesse ao menos solicitar caminhões pipa enquanto o serviço não era regularizado. Mesmo efetuando o pagamento, a Cedae não teria cumprido com o que havia combinado.

“Chegamos a receber por alguns meses a pipa. No entanto, em dezembro do ano passado, eles pararam de fornecer, alegando que não somos escola, creche ou hospital. As contas estão pagas e a água não chega”, indignou-se.

O presidente da Associação de Maradores do Laranjal, Hermes Braga, 65, disse que já entrou coma ações públicas solicitando o abastecimento na região, mas até hoje não teve respostas. “A água não tem força para chegar aqui. Chegamos a gastar R$ 300 com caminhões pipa por mês. É muito descaso com a população, que necessita dos serviços dessa empresa pública”, reclamou. Até o fechamento desta edição, a Cedae não respondeu se vai regularizar o abastecimento no bairro Laranjal.