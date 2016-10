Incêndio no supermercado Extra, no bairro do Rocha, assusta clientes e funcionários em SG

15/10/2016 às 11:50h Enviado por: Laryssa Moura

Por Dayse Alvarenga

Um incêndio no depósito do supermercado Extra, no Rocha, em São Gonçalo, que começou pouco depois das 22h de sexta-feira, levou pânico a cerca de 40 pessoas, entre clientes e funcionários que estavam nos caixas, já no fim do expediente.

Segundo testemunhas, o incêndio teria começado no final do depósito, onde fica a padaria, e provocado por colchões que foram queimados na rua, cujo fogo entrou por uma fresta do prédio e provocou explosões de gás.

Segundo uma funcionária que não quis se identificar, o único empregado que trabalhava no depósito naquele turno, já estava, felizmente, na parte da frente da loja, por ser fim de expediente.