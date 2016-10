Menino que sonha em ser PM ganha festa surpresa no batalhão de SG

15/10/2016 às 11:30h Enviado por: Matheus Merlim

Foto: PMS se mobilizaram para comemorar o aniversário de Rapahael

Uma ‘operação’ sigilosa para lá de especial foi montada pelo 7ºBPM (São Gonçalo), ontem à tarde, mas com um objetivo diferente. Em vez de combater o crime, o comando da unidade realizou uma festa de aniversário surpresa para um pequeno fã da PM. Raphael Lopes da Silva, que completou oito anos, é morador de Alcântara e vê os policiais militares como verdadeiros heróis.



“Ele é completamente apaixonado desde muito pequeno. Quando via um policial na rua, corria para abraçá-lo. Esse momento é muito especial para todos nós. Os policiais precisam ser valorizados e reconhecidos pelo trabalho”, disse a mãe do menino, a inspetora de alunos Daiana Lopes, de 28 anos.

Com direito à farda, camisa da instituição com o próprio nome e uma festa com a temática da Polícia Militar, Raphael viveu um dia de oficial. “Eu tô muito feliz, eu gosto muito daqui”, disse o menino, enquanto brincava com a bola que ganhou de presente.

Filho do meio - entre três - da inspetora com um pintor, Raphael chegou ao batalhão, ontem, com a ideia de que apenas conheceria a unidade. Recepcionado pelo comandante do 7ºBPM, coronel Samir Vaz, o menino visitou as principais salas e chegou até a capela evangélica, onde foi realizada a festa. “Ter essa criança aqui hoje é um resgate de valores, é emocionante. Essa proximidade faz refletir no que realmente importa, é a multiplicação dos valores essenciais para a vida em sociedade. Espero que um dia ele faça parte das fileiras da PM junto com a gente”, comentou o coronel. A inspetora de alunos não poderia fazer uma festa de aniversário, mas acabou surpreendida por integrantes do movimento #basta - que desde 2009 atua na divulgação do número de policiais mortos e baleados no estado do Rio e denuncia a falta de estrutura e condições de trabalho a que os PMs são submetidos.

“Quando chega ao nosso conhecimento a existência de histórias assim, de crianças que admiram quem merece, é que reacende a chama da esperança em dias melhores. Afinal, são elas que no futuro estarão contribuindo de forma positiva ou atuando de forma negativa na vida de todos nós. É preciso estimular esses bons sonhos”, destaca a jornalista Roberta Trindade, criadora do #basta.

Com a ajuda de policiais lotados no batalhão gonçalense e em outras unidades, foram arrecadadas doações tanto para a comemoração como para a família, que vem enfrentando necessidades financeiras.