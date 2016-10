Teatro Municipal do Rio de Janeiro realiza visita guiada

14/10/2016 às 15:15h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Divulgação/Julia Rónai

No mês em que se comemora o Dia da Criança, o Theatro Municipal – vinculado à Secretaria de Cultura – apresentará a edição especial da Visita Guiada nos dias 15 e 22 de outubro, às 11h e às 13h. Na Visita Teatralizada Descobrindo o Municipal, quatro monitores estarão caracterizados como personagens inspirados na história do teatro. Na versão deste ano, o passeio terá como narrador o personagem João do Rio, pseudônimo do jornalista e escritor Paulo Barreto, um dos maiores cronistas de sua época e autor do primeiro livro sobre o Theatro Municipal, publicado em 1913.





Neste programa para toda a família, crianças e adultos vão conhecer um pouco mais sobre a história do Municipal e contarão com monitoras caracterizadas como as bailarinas Maria Olenewa, Bertha Rosanova e Mercedes Batista. A visita tem duração de até uma hora e meia. Crianças de até 12 anos e os seus acompanhantes (até duas pessoas) pagam meia-entrada (R$ 10). Adultos sem crianças também são bem-vindos e pagam entrada inteira (R$ 20).





A visita começa na área externa do teatro, para observação da fachada. O percurso passa pelo Salão Assyrio, onde os anfitriões farão uma breve introdução e conduzirão os grupos para a Sala de Espetáculos. Na sequência, os visitantes serão levados ao Foyer do Balcão Nobre, ambiente que abriga o Piano de Chiquinha Gonzaga. Em seguida, todos serão acompanhados até a Varanda Rio Branco, pelas bailarinas Bertha Rosanova e Mercedes Batista.