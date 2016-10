Campanha 'Outubro Rosa' na OAB de Niterói.

14/10/2016 às 10:30h Enviado por: Catriel Barros







Na proxima quarta-feira (19), a OAB mulher realiza o evento Outubro Rosa, edição 2016, no auditório da OAB a partir das 18:00 horas, avenida ernani do Amaral Peixoto, centro.





A edição desse ano traz o tema "Câncer - maior incidência entre as mulheres" e contará com a exposição de renomados profissionais de diferentes áreas de atuação. Entre os convidados estão o mastologista Roberto José da Silva Vieira, a pisco-oncologista Glaucia Pina, o fisioterapeuta Paulo Gonçalves e o urologista Paulo Roberto Magalhães Basto.





O evento conta com a organização da Drª Helga Lise Mansur, presidente da comissão OAB mulher de Niterói.





" O objetivo é conscientizar as mulheres para a importância dos exames, do auto exame e do hábito da prevenção, o empoderamento feminino. Focamos além de conscientização e conhecimento, levar encorajamento e auto estima.'' afirmou.





Além disso estão previstos sorteios de brindes, palestras médicas, psicologicas e jurídica. Serão indicados endereços de atendimentos para exames com baixo custo e gratuito. O evento é gratuito, direcionado ao público em geral (feminino e masculino), com carga horária para estudantes de direito.